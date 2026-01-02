Na novoletno jutro vozilo obstalo na železniških tirih (FOTO)

Novo leto se v Sevnici ni začelo mirno. Najprej je osebno vozilo obstalo na železniških tirih, nato je prišlo še do prijave zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Obe intervenciji sta se zgodili 1. januarja 2026.

Prva intervencija je bila ob 6.10 v naselju Gornje Brezovo (občina Sevnica). Osebno vozilo je obstalo na železniških tirih, kar je pomenilo takojšnjo nevarnost. Na kraj so odšli gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali območje, na vozilu odklopili baterijo, nato pa vozilo izvlekli in ga prestavili na parkirni prostor. Policiji so pomagali tudi z razsvetljavo, da so lahko varno opravili postopke na kraju dogodka.

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom: meritve pokazale zvišane vrednosti

Le dobro uro pozneje, ob 7.11, so gasilci ponovno posredovali, tokrat v naselju Malkovec (občina Sevnica). Prejeli so prijavo o zastrupitvi z ogljikovim monoksidom, plinom. Gasilci PGD Sevnica so kraj zavarovali in opravili meritve, ki so pokazale zvišane vrednosti. Objekt so prezračili in prepovedali nadaljnjo uporabo kurilne naprave, dokler ne ugotovijo vzroka in ne odpravijo nevarnosti.

Poškodovano osebo so reševalci NMP Sevnica in Krško oskrbeli ter jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.