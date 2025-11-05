Na novomeškem tožilstvu prejeli grožnjo z bombo?!

Kot da na Dolenjskem strasti po tragični smrti priljubljenega Novomeščana Aleša Šutarja niso že dovolj razgrete, smo zdaj iz neuradnih, a zanesljivih virov izvedeli, da naj bi zaposleni na novomeškem tožilstvu danes zjutraj prejeli anonimno obvestilo, da je v tamkajšnjih prostorih nastavljena bomba.

Stavbo so že izpraznili, na kraju so po naših neuradnih informacijah tudi že policisti, ki izvajajo vse potrebne ukrepe.

Vprašanja o tem, kaj se dogaja, smo naslovili tudi na Policijsko upravo (PU) Novo mesto, kjer so za Slovenske novice potrdili, da so bili obveščeni o nevarnem predmetu v prostorih tožilstva.

»Danes smo bili obveščeni, da naj bi se v prostorih stavbe na Vrhovčevi ulici v Novem mestu nahajal nevaren predmet. Policisti so območje zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe predvidene v takih primerih. Vsi zaposleni so stavbo zapustili,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Grožnja z bombo je sicer prišla le dan po tem, ko so policisti na več naslovih v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu izvedli hišne preiskave in pridržali dve osebi. Na naslovu osumljencev v okolici Novega mesta so našli in zasegli predmete, med katerimi je bilo avtomatsko orožje in strelivo, po neuradnih informacijah pa celo bombe.