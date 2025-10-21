Na Obali je bilo pestro: pijan trčil in popenil na policiste

Na področju prometne varnosti se je minuli konec tedna veliko dogajalo na območju PU Koper. V petek ob 18.48 je 65-letni voznik avtobusa na Cesti na Markovec v krožišču izsilil prednost pred 18-letnim voznikom avta. Pri sunkovitem zaviranju je 72-letna potnica iz Kopra z glavo udarila v ročaj sedeža in se lažje poškodovala. Voznika bodo ovadili zaradi ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Ob 23.16 je bilo vroče v Luciji, kjer je 41-letni voznik avta iz Ljubljane v krožišču zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del avta 26-letnika iz okolice Kopra. Bil je pijan, preizkus je pokazal 0,68 mg/l alkohola. Z rezultatom se ni strinjal, zato so policisti odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Ker se je začel nedostojno in agresivno vesti do policistov, so prihitele dodatne patrulje, policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga pridržali.

V soboto ob 10.24 je na stari cesti med Bertoki in Koprom 35-letna voznica avta iz Brežic zavila levo, v tistem pa jo je začel prehitevati 74-letnik na motorju iz okolice Kopra in trčil vanjo. Povzročitelj se je huje poškodoval, deklici v avtu voznice, stari 6 in 10 let, pa lažje.

V nedeljo ob 1.30 je ženska na PP Koper prijavila prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen njen sin. Izkazalo se je, da se je zgodila že v petek, ko je ob 18. uri 17-letnik vozil motorno kolo po Vergerijevem trgu v Kopru, kot sopotnik je bil na motorju še 16-letnik. Voznik je povozil večji kamen, zato sta oba padla, motor pa se je zvrnil na levo nogo sopotnika, ki je bil huje poškodovan, saj mu je počila golenica.

Ob 14.21 pa je 48-letni voznik avta iz okolice Kopra v križišču v Šalari trčil v zadnji del avta 40-letnika s Kosova, ki je stal pri rdeči luči. Povzročitelj je zbežal v smeri t. i. turbo križišča na Ljubljanski cesti, kjer pa je na izhodu v smeri hitre ceste zaradi neprilagojene hitrosti izgubil kontrolo, zapeljal prek obeh prometnih pasov in dvignjenega cestnega otoka na nasprotno smerno vozišče. Policisti so ga našli na levem prometnem pasu in mu pod nos pomolili alkotest, ki je pokazal 0,94 mg/l alkohola. Ovadili ga bodo zaradi nevarne vožnje.