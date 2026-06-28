Na Obali so pele pesti: pijan moški udaril natakarico, drugi vsem po vrsti grozil

Policisti so bili v petek ob 13.01 napoteni na Ulico 15. maja v Kopru, kjer sta se stepla moška. Začelo se je tako, da je 26-letnik pred tem odvzel prednost neznanemu vozniku motornega kolesa, ta pa mu je sledil do lokala, v katerega je mladenič odšel, in ga udaril. Šestindvajsetletnik mu ni ostal dolžan, udarec mu je vrnil in razvil se je pravi pretep. Napadalec je nato odšel iz lokala in se odpeljal v neznano smer. Policisti ga še iščejo, ko ga najdejo, bodo zoper oba uvedli hitri postopek o prekršku.

Dve uri pozneje so bili policisti, zaposleni na Policijski upravi (PU) Koper napoteni v gostinski lokal v Izoli, kjer sta se stepla dva moška. »Ugotovljeno je bilo, da je 44-letnik pristopil do mize, za katero je sedel 54-letni moški in ga začel žaliti. Starejši je nato vstal in ga odrinil, nakar je med njima izbruhnil pretep,« so incident opisali na PU Koper. Ob prihodu policistov sta se moška sicer že pomirila, a so kljub temu obema izdali plačilna naloga.

Zaradi pretepa so morali možje v modrem posredovati še nekaj minut pred polnočjo, tokrat sta se mlajša moška, oba tujca, stepla v lokalu v Portorožu. Policisti so ugotovili, da sta se sprla 22-letni državljan Avstrije in komaj 16-letni državljan Rusije, slednji pa je med prepirom avstrijskega državljana s pestjo udaril v glavo in ga lahko telesno poškodoval. Policisti ga bodo ovadili.

Grozil v lokalu v okolici Kopra

Pretepi v gotinskih lokalih so se nadaljevali tudi v soboto. Nekaj minut pred 21. uro sp policisti posredovali v gostinskem lokalu v okolici Kopra, kjer je 46-letni moški že dalj časa popival, kar se mu je tudi že poznalo. Ko ga je zaposlena pozvala, naj poravna račun, moški pa jo je udaril in se nato s pestmi spravil še nad gosta lokala, ki ga je prav tako opozoril, da mora zapitek plačati. »Kršitelju je bil izdan plačilni nalog, zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe pa bo zoper njega podana tudi kazenska ovadba,« so sporočili policisti, ki so kaznovali tudi zaposleno v lokalu, ker je vidno pijanemu gostu še naprej stregla alkohol.

Ob 22.03 so policisti koprske policijske uprave posredovali še v gostinskem lokalu v okolici Kopra, kjer je 34-letni moški grozil lastniku in gostom. »Ugotovljeno je bilo, da je 34-letni moški v vinjenem stanju zahteval alkoholno pijačo, vendar mu je natakarica postrežbo odklonila. Moški je nato začel žaliti lastnika in goste lokala ter enemu izmed njih zagrozil, da ga bo 'razrezal', pri čemer je mahal z manjšim rezilom. Policisti bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek, zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje po 135. členu Kazenskega zakonika pa bo podana tudi kazenska ovadba,« so podrobnosti opisali na PU Koper.