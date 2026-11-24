Primorski policisti so imeli včeraj polne roke dela z neodgovornimi vozniki, ki so za volan sedli pod vplivom prepovedanih drog. V ločenih nadzorih so na območju Kopra in okolice ustavili kar pet voznikov osebnih avtomobilov, pri katerih so se hitri testi obarvali pozitivno.

Prvega so v Kopru ustavili že dopoldne. Pri 51-letnem vozniku je hitri test pokazal prisotnost kanabisa, odredbo za strokovni pregled pa je odklonil. Le dve uri pozneje so možje v modrem pri Bertokih ustavili 45-letnika, pri katerem je test zaznal kokain, a je še on zavrnil strokovni pregled.

Pestro je bilo tudi v popoldanskih urah. V Kopru so najprej ustavili 38-letnega voznika, pri katerem je bil test pozitiven na kanabis, strokovni pregled pa je prav tako odklonil. Poleg njega sta v pest policije padla še 21-letnik in 43-letnik, pri obeh pa je hitri test potrdil prisotnost kokaina.

Vsem petim voznikom so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper vse pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.