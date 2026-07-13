Na območje doma Planika pod Triglavom posredovala ekipa za reševanje, pohodnico odpeljal helikopter

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 152 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 69. Od tega dva o požaru v naravnem okolju, eden o povoženi divjadi, dva o nesreči v gorah in dva o padcu kolesarja v kolesarskem parku.

Gorski nesreči

Včeraj okoli 11.50 je ReCO Kranj na območje doma Planika pod Triglavom v pomoč pohodnici poslal ekipo za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, so nudili pomoč 45-letni pohodnici, državljanki Madžarske, ki si je med sestopom s Triglava poškodovala koleno. S helikopterjem Letalske policijske enote je bila prepeljana v SB Jesenice. V reševanje so bili vključeni tudi reševalci GRS Bohinj. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Ekipa je posredovala še enkrat in sicer okoli 16.25 na planini Dedno polje, občina Bohinj, kjer je 52-letna pohodnica med hojo padla in se telesno poškodovala. Ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote so jo po nudeni pomoči na kraju s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v SB Jesenice. V reševanje so bili vključeni tudi reševalci GRS Bohinj. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.