PROMETNE NESREČE

Na območju Celja ena huda nesreča in 34 prometnih trkov v le štirih dneh

Šestim voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, so zasegli vozila.
Simbolična fotografija. FOTO: Bossiema Getty Images
N. P.
 4. 5. 2026 | 18:51
V zadnjih štirih dneh so na Policijski upravi Celje obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, osem prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in dvajset prometnih nesreč z materialno škodo.

Šestim voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, so zasegli vozila. Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so v petek popoldne obravnavali v Lučah. »Voznik motornega kolesa, ki je vozil v smeri Ljubnega, je ustavil za stoječo kolono vozil. Ko je hotel sestopiti z motorja, se je motor prevrnil in trčil v osebno vozilo, pri tem si je motorist huje poškodoval roko,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Preventiva je najpomembnejša

Varnost na cesti se ne začne s predpisi, ampak v glavi, ko se odločimo, da nam varna vrnitev domov pomeni več kot nekaj prihranjenih minut. Namesto divjanja raje zadihajmo, držimo pametno razdaljo do avta pred sabo in se uprimo skušnjavi, da bi med vožnjo preverjali telefon; tisto sporočilo bo počakalo, življenje morda ne. Bodimo strpni vozniki, ki predvidevajo napake drugih in namesto hupanja raje pokažejo malo človeškega razumevanja. Navsezadnje šteje le to, da vsi – vozniki, pešci in kolesarji – varno stopimo skozi domača vrata.

prometna nesrečaAMZSnesrečamotoristpolicijapoškodbahitrostprometprometna varnostvarnost v prometu
