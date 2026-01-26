Na območju Cerknice z eksplozivom poškodoval bankomat

Na območju Cerknice je neznani storilec s še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih prostorov. Policija je bila o kaznivem dejanju velike tatvine obveščena danes okoli 2. ure. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji.