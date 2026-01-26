  • Delo d.o.o.
PU LJUBLJANA

Na območju Cerknice z eksplozivom poškodoval bankomat

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
FOTO: Exclusive Lab Getty Images/istockphoto
FOTO: Exclusive Lab Getty Images/istockphoto
STA, S. U.
 26. 1. 2026 | 11:05
0:46
Na območju Cerknice je neznani storilec s še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih prostorov. Policija je bila o kaznivem dejanju velike tatvine obveščena danes okoli 2. ure. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji.

