Na območju Dobove nekdo poškodoval dve službeni vozili policije. Zdaj znano, kdo

V noči na 13. 2. je na parkirnem prostoru na območju Dobove nekdo poškodoval dve službeni vozili policije. Z vozila je odlomil in poškodoval obe stranski ogledali in hodil po pokrovu motorja in po strehi, prav tako pa je hodil po strehi drugega vozila in povzročil škodo.

Zdaj znano, kdo

Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in izvajali aktivnosti za identifikacijo storilca in ugotavljali vse okoliščine kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Na podlagi ugotovitev so identificirali mladoletnega in polnoletnega storilca. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.