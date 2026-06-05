Na območju Dolenje Trebuše velika iskalna akcija. Policija zdaj sporočila žalostno novico

V četrtek je od jutranjih ur dalje na širšem območju naselja Dolenja Trebuša v občini Tolmin pod vodstvom Policijske postaje Tolmin potekala iskalna akcija za pogrešano osebo. V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali gasilci PGD Tolmin, Dolenja Trebuša, Most na Soči, vodniki reševalnih psov pri Kinološke zveze Slovenije Severnoprimorske, Obalne in Notranjske regije in vodniki Zveze vodnikov reševalnih psov Severnoprimorske, Notranjske in Obalne regije ter gorski reševalci GRS Tolmin.

Potapljači v strugi reke Idrijce našli mrtvo pogrešano osebo

Na cesti Slap ob Idrijci–Dolenja Trebuša so našli tudi parkirano vozilo, ki je bilo približno 30 metrov od prepadne stene nad strugo reke Idrijce. Nekaj minut po 13. uri so potapljači Potapljaškega društva Tolmin v strugi reke Idrijce našli mrtvo pogrešano osebo. Zdravnik Zdravstvenega doma Tolmin je na kraju potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.