Na območju Grosuplja odjeknili streli, policija prihitela na kraj in odkrila ...

Sinoči so bili policisti obveščeni o pokih oziroma streljanju na območju Grosuplja. Ker je obstajal sum, da je bilo uporabljeno nevarno strelno orožje, je bilo na kraj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 27-letni moški na javnem kraju v naselju izstrelil najmanj dva naboja. V nadaljevanju postopka so pri osumljencu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti našli in zasegli pištolo znamke Beretta ter več nabojev, za katere nima ustreznega dovoljenja.

Zaseženo orožje in naboji bodo poslani v nadaljnjo analizo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, po končanem postopku pa bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Poleg kazenskega postopka policisti vodijo tudi postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o javnem redu in miru ter Zakona o orožju.

Policija: Na vsako prijavo streljanja se odzovemo nemudoma

Policija ob tem poudarja, da se na vsako obvestilo o uporabi orožja oziroma streljanju odzove resno in nemudoma. Ob prejemu prve informacije namreč ni mogoče vedeti, za kakšno orožje gre, niti tega, ali obstaja neposredna nevarnost za življenje in varnost ljudi. »Občane opozarjamo, naj strelnega orožja ne uporabljajo na način, ki bi lahko ogrožal življenje, zdravje ali premoženje ljudi. Ne streljajte v zrak, v naravi ali na območjih, kjer bi lahko koga poškodovali. Vsakršna uporaba strelnega orožja mora biti zakonita in varna,« je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Kot opozarja policija, lahko nepremišljeno streljanje povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Zato občane pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju predpisov. Če kdo opazi nedovoljeno ali nevarno uporabo strelnega orožja, naj o tem takoj obvesti policijo na številko 113. Dogodek na območju Grosuplja tako ostaja predmet policijske preiskave, več informacij pa bo znanih po zaključku zbiranja obvestil in izvedenih analizah zaseženih predmetov.