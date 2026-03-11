Na območju Javorniškega Rovta ukradli spominsko ploščo borcem NOB

Po naših informacijah je bila najverjetneje odtujena kovinska plošča s spomenika padlim v drugi svetovni vojni, ki stoji na odcepu ceste proti planinskemu domu na Pristavi pri Javorniškem Rovtu. Spomenik, postavljen leta 1981, predstavlja betonski steber z vklesanimi imeni padlih ter reliefom, ki upodablja partizanski boj. Obeležje je posvečeno domačinom, ki so izgubili življenje med drugo svetovno vojno, in ima zato pomembno zgodovinsko ter spominsko vrednost za lokalno skupnost.

NOB spominske plošče so pogosto tarča tatov. FOTO: Blog - Simboli Polpretekle Zgodovine

Kot so sporočili s policije, informacije o kaznivem dejanju še vedno zbirajo, hkrati pa pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli podatke o dogodku, da jih posredujejo policiji. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.