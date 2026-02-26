Na območju Kamniškega vrha jadralni padalec zgrmel na tla, z njim je zelo hudo

V sredo okoli 15. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku na območju Kamniškega vrha, v katerem je bil huje poškodovan jadralni padalec. Po prvih podatkih se mu je iz do sedaj neznanega razloga zaprlo padalo in je z višine padel na tla.

Z njim je zelo hudo

Huje poškodovan je bil s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje je ogroženo. Policisti so opravili ogled in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč. Po vseh zbranih obvestili bo o vseh okoliščinah obveščeno pristojno državno tožilstvo.