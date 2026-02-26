  • Delo d.o.o.
NESREČNO

Na območju Kamniškega vrha jadralni padalec zgrmel na tla, z njim je zelo hudo

Policisti so opravili ogled in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč.
M. U.
 26. 2. 2026 | 09:31
V sredo okoli 15. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku na območju Kamniškega vrha, v katerem je bil huje poškodovan jadralni padalec. Po prvih podatkih se mu je iz do sedaj neznanega razloga zaprlo padalo in je z višine padel na tla.

Jadralni padalec poletel z vzletišča Kal, nato trčil v drevo

Z njim je zelo hudo

Huje poškodovan je bil s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje je ogroženo. Policisti so opravili ogled  in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč. Po vseh zbranih obvestili bo o vseh okoliščinah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

