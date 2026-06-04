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DRZNA TATVINA

Na območju Kočevja okradla starejšega občana, odpeljala sta se s sivim kombijem

Osumljenca policisti še iščejo.
Osumljenca policisti še iščejo. FOTO: Ljubo Vukelič
Osumljenca policisti še iščejo. FOTO: Ljubo Vukelič
M. U.
 4. 6. 2026 | 12:45
2:30
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Policisti so bili obveščeni o drzni tatvini na območju Kočevja. Neznani storilec je na domu zamotili starejša oškodovanca s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je med tem iz hiše ukradel denar in nakit in tako lastnika oškodoval za več sto evrov. S kraja sta se storilca odpeljala s sivim kombijem.  

Opis enega storilca

Moški, star okoli 30 let, manjše, čokate postave, oblečen v  modra delovna oblačila, nosil je kapo modre barve. 

Drzne tatvine iz stanovanjskih hiš storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Žrtve pa predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti ki pa je zamotil žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Drzne tatvine tudi v Izoli, Celju in Slovenj Gradcu

Dva moška sta starejši domačinki ponujala v nakup posodo. Ker se je z nakupom strinjala, sta jo pospremila do domačega naslova, kjer sta ji sledila v stanovanje. Ko je plačevala posodo v znesku 100 evrov, sta jo pri tem zmotila in ji iz spalnice ukradla zlatnino.

V Celju so prav tako policisti obravnavali drzno tatvino. Neznani storilec je v dopoldanskih urah vstopil v mesnico in medtem, ko je bil zaposleni v skladišču, iz blagajne ukradel denar.
V trafiki v Slovenj Gradcu sta neznana storilca zamotila prodajalko in ukradla nekaj manjših stekleničk zganja, šampon in nekaj drugih stvari.

Občanom tako policisti svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno  naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).

 

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