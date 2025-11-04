  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HIŠNA PREISKAVA

Na območju Kozjega močno povečana poraba elektrika, policiste skoraj kap, ko so ugotovili zakaj (FOTO)

Šmarski policisti so našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
M. U.
 4. 11. 2025 | 16:20
 4. 11. 2025 | 16:20
1:19
A+A-

Konec oktobra so iz elektro podjetja obvestili policiste Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, da so v stavbi na območju Kozjega zaznali močno povečano porabo električne energije.

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Šmarski policisti so takoj začeli z zbiranjem podatkov in ugotovili, da je 42-letni državljan Bosne in Hercegovine v omenjenem prostoru izvedel nepooblaščen priklop električnega vodnika pred števcem merilnega mesta, ker je v prirejenem in izjemno dobro opremljenem prostoru gojil prepovedano drogo konopljo.

Našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje

Šmarski policisti so konec pretekla tedna opravili hišno preiskavo in v stanovanjsko poslovnem objektu našli in zasegli okoli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje
Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

42-letnega državljana Bosne in Hercegovine so  s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju odredil pripor, so navedli na PU Celje. 

image_alt
Droge na veliko! Poglejte, kaj so našli v hiši občana (35) v občini Miren – Kostanjevica (FOTO)

Več iz teme

prepovedane drogekonopljahišne preiskavezasegzaseg drogeKozje
ZADNJE NOVICE
17:20
Novice  |  Slovenija
KARANTENA

V BiH potrdili primer tifusa: kako varni smo v Sloveniji? NIJZ razkriva podrobnosti

V Sloveniji smo nazadnje zabeležili primer tifusa lani. Običajno se zabeleži po en primer bolezni letno, ki pa je vnešen iz tujine.
Nina Čakarić4. 11. 2025 | 17:20
17:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI ROMIH

Hišna preiskava na Dolenjskem: zasegli orožje, drogo in celo bombe?!

Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih.
4. 11. 2025 | 17:04
17:01
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl legendarni vratar Crvene zvezde, ubranil je enajstmetrovko na tekmi lige prvakov

Dragan Simeunović rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981.
4. 11. 2025 | 17:01
17:00
Bulvar  |  Suzy
USKLAJENI

Mavrični Čuki: ne bojijo se barv (Suzy)

Tako pisane skupine pa že dolgo ne.
4. 11. 2025 | 17:00
16:52
Bulvar  |  Tuji trači
VROČICA NA SPLETU

Nova Miss Universe za Srbijo je Mongolka, internet gori, poglejte vroče fotografije (VIDEO in FOTO)

Drama v svetu lepote, Srbijo naj bi zastopala tuja manekenka.
4. 11. 2025 | 16:52
16:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Na območju Kozjega močno povečana poraba elektrika, policiste skoraj kap, ko so ugotovili zakaj (FOTO)

Šmarski policisti so našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.
4. 11. 2025 | 16:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki