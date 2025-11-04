Na območju Kozjega močno povečana poraba elektrika, policiste skoraj kap, ko so ugotovili zakaj (FOTO)

Konec oktobra so iz elektro podjetja obvestili policiste Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, da so v stavbi na območju Kozjega zaznali močno povečano porabo električne energije.

Na območju Kozjega so zasegli večjo količino konoplje FOTO: Pu Celje

Šmarski policisti so takoj začeli z zbiranjem podatkov in ugotovili, da je 42-letni državljan Bosne in Hercegovine v omenjenem prostoru izvedel nepooblaščen priklop električnega vodnika pred števcem merilnega mesta, ker je v prirejenem in izjemno dobro opremljenem prostoru gojil prepovedano drogo konopljo.

Našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje

Šmarski policisti so konec pretekla tedna opravili hišno preiskavo in v stanovanjsko poslovnem objektu našli in zasegli okoli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.

42-letnega državljana Bosne in Hercegovine so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju odredil pripor, so navedli na PU Celje.