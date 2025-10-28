Na območju Kranja vlomil v kombi in ukradel orodje, vredno več tisoč evrov

Kranjski policisti so v nedeljo, 26. oktobra, okoli 8.30 prejeli obvestilo o vlomu v avtomobil na območju Kranja. Storilec je čez vikend razbil steklo na zadnjem delu kombija in iz notranjosti ukradel orodje.

Z dejanjem je lastnika oškodoval za več tisoč evrov. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.