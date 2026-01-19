Na območju Krvavca: smučarja (21) odpeljal helikopter SV

Kranjski policisti so včeraj, 18. januarja 2026, nekaj čez 16. uro obravnavali padec 21-letnega smučarja na smučišču na območju Krvavca. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik. Na nadaljnji pregled v zdravstveno ustanovo UBKC Ljubljana je bil odpeljan s helikopterjem Slovenske vojske. Policistka smučarka zbira obvestila o vseh okoliščinah padca smučarja in vodi postopek, sporočajo s PU Kranj.