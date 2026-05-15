Na območju Medvod predrzna kriminalca, starejši občan si je enega zapomnil

Policisti so bili v četrtek obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 11.30 na območju Medvod. Neznani storilec je na domu zamotili starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Drug storilec je med tem iz hiše ukradel nakit ter denar in tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov. S kraja sta se odpeljala z avtom karavan izvedbe, bele barve.

Opis enega od osumljencev

Moški oblečen v delavski kombinezon svetlo modre barve z rumenimi žepi. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Drzne tatvine iz stanovanjskih hiš storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti ki pa je zamotil žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Občanom tako svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).