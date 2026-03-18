Na območju Metelkove migrant migranta zabodel v glavo

SOJENJE

Abdelkarimu Morsliju zaradi napada na Tunizijca dobrih pet let zapora.

Alžirec Abdelkarim Morsli, ki je bil včeraj zaradi poskusa uboja tunizijskega državljana Maherja Saudanija obsojen na pet let in tri mesece zapora, se je že znašel v novem kazenskem postopku. Tožilstvo je zoper njega vložilo zahtevo za preiskavo zaradi kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe in nasilništva. V priporu naj bi močno pretepel sopripornika oziroma migranta, ki naj bi tam pristal zaradi posilstva. Po naših neuradnih podatkih naj bi ga huje pretepel, potem ko naj bi sredi noči, ko je trdno spal, sopripornik uriniral po njem. »Očitno, da mu ta kazniva dejanja z elementi ...