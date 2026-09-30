Na območju Mežice pobegnila in hudo poškodovanega kolesarja pustila na cesti: išče ju policija

Na območju Mežice se je okoli 17.30 zgodila huda prometna nesreča s pobegom. Voznik osebnega avtomobila je trčil v kolesarja, nato pa sta z njegovim sopotnikom vozilo zapustila in peš pobegnila. Hudo poškodovanega kolesarja so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, so navedli na PU Celje.

Po doslej zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mežice proti Črni. V ostrem desnem ovinku je zapeljal čez nasprotni vozni pas, trčil v brežino kolesarske poti, nato pa ga je odbilo nazaj na vozišče.

Tam je trčil v kolesarja, ki se je pri tem hudo poškodoval.

Namesto da bi mu pomagala, sta voznik in sopotnik po nesreči zapustila avtomobil in peš pobegnila s kraja. Poškodovanemu kolesarju nista nudila pomoči.

Policija ju intenzivno išče

Hudo poškodovanega kolesarja so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Policisti medtem intenzivno iščejo pobeglega voznika in njegovega sopotnika. Cesta na odseku, kjer se je zgodila nesreča, je zaradi ogleda in drugih aktivnosti pristojnih zaprta za ves promet.