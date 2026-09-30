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HUDA PROMETNA NESREČA

Na območju Mežice pobegnila in hudo poškodovanega kolesarja pustila na cesti: išče ju policija

Cesta na odseku, kjer se je zgodila nesreča, je zaradi ogleda in drugih aktivnosti pristojnih zaprta za ves promet.
Cesta na odseku, kjer se je zgodila nesreča, je zaradi ogleda in drugih aktivnosti pristojnih zaprta za ves promet.  FOTO: Jože Pojbič
Cesta na odseku, kjer se je zgodila nesreča, je zaradi ogleda in drugih aktivnosti pristojnih zaprta za ves promet.  FOTO: Jože Pojbič
M. U.
 30. 9. 2026 | 19:20
 30. 9. 2026 | 19:52
1:26
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Na območju Mežice se je okoli 17.30 zgodila huda prometna nesreča s pobegom. Voznik osebnega avtomobila je trčil v kolesarja, nato pa sta z njegovim sopotnikom vozilo zapustila in peš pobegnila. Hudo poškodovanega kolesarja so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, so navedli na PU Celje. 

Po doslej zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mežice proti Črni. V ostrem desnem ovinku je zapeljal čez nasprotni vozni pas, trčil v brežino kolesarske poti, nato pa ga je odbilo nazaj na vozišče.

Tam je trčil v kolesarja, ki se je pri tem hudo poškodoval.

Namesto da bi mu pomagala, sta voznik in sopotnik po nesreči zapustila avtomobil in peš pobegnila s kraja. Poškodovanemu kolesarju nista nudila pomoči.

Policija ju intenzivno išče

Hudo poškodovanega kolesarja so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Policisti medtem intenzivno iščejo pobeglega voznika in njegovega sopotnika. Cesta na odseku, kjer se je zgodila nesreča, je zaradi ogleda in drugih aktivnosti pristojnih zaprta za ves promet.

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