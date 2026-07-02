Na območju Perovega pri Kamniku padel z odra, PU Ljubljana sporočila žalostno vest

Ljubljanski policisti so v sredo poročali o dogodku na območju Perovega pri Kamniku, v katerem se je hudo poškodoval moški. Po do sedaj znanih podatkih je moški pri izvajanju del padel z gradbenega odra. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah dogodka.

Danes pa so iz PU Ljubljana sporočili žalostno vest. Moški je zaradi poškodb včeraj v bolnišnici umrl.

Pri delu z motorno žago se je porezal

Sicer pa ljubljanski policisti poročajo o še eni delovni nesreči. Včeraj okoli 12. ure so bili obveščeni o dogodku na območju centra Ljubljane, v katerem se je poškodoval moški. Po do sedaj znanih podatkih se je moški pri delu z motorno žago porezal po nogi in pri izvajanju del padel z gradbenega odra. V dogodku se je poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.