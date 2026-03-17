Na območju Podkorena huda nesreča: 53-letnik delal na višini in padel

Kranjskogorski policisti so bili v ponedeljek okoli 9.40 obveščeni o nesreči pri delu na območju Podkorena, kjer je med opravljanjem del z višine na tla padel 53-letni moški. Pri padcu se je telesno poškodoval in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice. Obveščen je bil delovni inšpektor.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.