Na območju Studenic so ga ustavili, policisti niso mogli verjeti, kakšnega je vozil

V Orehovi vasi so v četrtek mariborski policisti zasegli tovorno vozilo. Moški, ki ga je upravljal, je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Cel kup kršitev

Na območju Studenic je moški vozil neregistriran osebni avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo temu vozilu, bil je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu policisti zasegli, zaradi drugih prometnih kršitev je dobil tudi tudi plačilni nalog.

Na območju Svetega Tomaža so obravnavali voznika osebnega avtomobila, avstrijskega državljana, ki je vozil pod vplivom alkohola (0.94 mg/l). Odrejeno mu je bilo pridržanje.

V Mariboru pa je bil zasežen avtomobil moškemu, ki je vozil v času veljavnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila, podan bo obdolžilni predlog, so navedli na PU Maribor.