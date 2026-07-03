Na območju Tabora udarili trije roparji. Groza, kaj so mu naredili

Policisti so bili v četrtek okoli 17.30 obveščeni o ropu, ki se je zgodil večer prej na območju Tabora. Po do sedaj znanih podatkih so trije neznani storilci pristopili do oškodovanca, mu zagrozili ter mu ukradli denarnico in električni skiro. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili državno tožilstvo.

Opis prvega storilca: visok okoli 185 cm, suhe postave, neporaščen po obrazu, star okoli 25 let.

Opis drugih dveh storilcev: visoka okoli 165 cm, suhe postave, stara okoli 20 let.