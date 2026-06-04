Na območju Trbovelj Srba in Bosanec gojili konopljo in kradli električno energijo (FOTO)

Ljubljanski kriminalisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo v eni izmed hiš na območju Trbovelj, kjer so našli prirejen prostor za gojenje konoplje. Najdeno ter zaseženo je bilo več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički, za katere se je po hitrem testu ugotovilo, da gre za prepovedano drogo.

Kradli električno energijo

Prav tako so bili zaseženi pripomočki za gojenje in drugi predmeti v povezavi s tem. Na kraju so bili prijeti 32. in 48-letna državljana Srbije in 41-letni državljan Bosne in Hercegovine.

FOTO: Pu Ljubljana

FOTO: Pu Ljubljana

Vsem je bila zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami in tatvine električne energije odvzeta prostost in so bili v nadaljevanju privedeni pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse odredil pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.