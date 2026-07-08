Na območju Tržiča prometna nesreča, udeležena policist s službenim vozilom in voznik mopeda

Na območju Tržiča so policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena policist s službenim vozilom policije in voznik mopeda. Oba sta bila lahko telesno poškodovana.

Tako je voznik mopeda vozil brez nameščene registrske tablice in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so mu policisti zasegli. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in vodijo postopek.