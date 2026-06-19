Na območju Uršnih sel drevo padlo na človeka, z 41-letnikom hudo

V četrtek dopoldan so novomeške policiste obvestili o delovni nesreči. Na območju Uršnih sel je namreč drevo padlo na človeka. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 41-letni moški na svoji parceli opravljal dela v gozdu, pri čemer ga je stisnila in poškodovala hlodovina.

Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Vse okoliščine policisti še preverjajo.

Zagorelo na njivi

V četrtek okoli 13.30 so bili policisti obveščeni o požaru v naravnem okolju na območju Leskovca pri Krškem. Po prvih ugotovitvah je zagorela njiva s pšenico. Požar so pogasili gasilci, policisti pa okoliščine dogodka še preverjajo.