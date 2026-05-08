Na območju Vira pri Domžalah udaril tetovirani neznanec! Preverite njegov opis

V četrtek okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o drzni tatvini v eni izmed prodajaln na območju Vira pri Domžalah. Tam je namreč neznani storilec vstopil v prodajni prostor, s prodajnih polic vzel več oblačil in zapustil prodajalno, ne da bi jih plačal.

Njegovo dejanje je opazila zaposlena v trgovini, ki je stekla za njim in želela dobiti ukradene artikle, česar pa storilec ni storil in je s kraja pobegnil. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

Opis storilca

To je bil moški, star okoli 30 let, suhe postave, kratkih temno rjavih las, ima kratko pristriženo brado. Oblečen je bil v temno majico s kratkimi rokavi, svetlo rjave kratke hlače, obut je bil v temne športne copate z belim podplatom. Na levi podlahti ima večjo tetovažo, prav tako ima večjo tetovažo pod kolenom na zadnji strani leve noge.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.