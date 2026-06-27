Na območju Vrhnike vlak povozil človeka

V noči na soboto so gasilci in policisti odhiteli na Vrhniko, kjer je po podatkih spletne strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje vlak povozil človeka. Tragični dogodek je potrdila tudi tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc, ki je zapisala: »Danes okoli 2.30 smo bili obveščeni o dogodku na železniški progi na območju Vrhnike, v katerem se je ena oseba tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da zadobljene poškodbe niso posledica kaznivega ravnanja ali nesreče.«

O vseh ugotovitvah glede tragične nesreče bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.