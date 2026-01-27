Na Obrežju so ga ustavili: Slovak prevažal štiri državljane Turčije

V ponedeljek nekaj po 9. uri so policisti na območju Obrežja kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen arteon slovaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 52-letni državljan Slovaške v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Pridržan, vozilo zasegli

Državljanu Slovaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni.