Na meji ustavili slovenskega voznika, ki je tihotapil ukradenega Mercedesa (FOTO)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so ponoči na mejnem prehodu Obrežje obravnavali primer poskusa tihotapljenja ukradenega vozila. Na vstop v Slovenijo se je pripravljal 45-letni voznik osebnega vozila Volkswagen Tuareg slovenskih registrskih oznak, ki je vozil tudi prikolico za prevoz avtomobila.

Policisti so opravili mejno kontrolo in podroben pregled natovorjenega vozila Mercedes, serije GLE. Ob preverjanju identifikacijskih oznak ter vpogledu v schengenski informacijski sistem so ugotovili, da je bil avtomobil novembra 2025 ukraden na Nizozemskem. Policisti so vozilo zasegli in nadaljujejo s preiskavo ter ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.