Panika na eni izmed slovenskih šol: izbruhnil je požar, zrušil se je strop (FOTO)

V sredo je Regijski center za obveščanje Nova Gorica policiste obvestil o požaru, ki je izbruhnil v lokalni telovadnici. Ogenj je po prvih ugotovitvah najprej zajel spodnji del telovadnice, nato pa se je hitro širil po notranji opremi proti stropu. Zaradi širjenja požara se je kasneje porušil montažni strop v velikosti približno 1200 kvadratnih metrov. Na kraju je posredovalo približno 80 gasilcev iz več gasilskih enot Zgornjega Posočja – PGD Most na Soči, PGD Tolmin, PGD Kobarid, PGD Ponikve – Planota in PGD Dolenja Trebuša. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati in dokončno pogasiti, na objektu pa je ostala požarna straža.

Vzrok požara je še predmet preiskave. Po trenutnih ocenah je škode za več deset tisoč evrov. Policija je o dogodku obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča ter dežurno državno tožilko v Novi Gorici. Preiskava se nadaljuje, policisti pa zbirajo nadaljnje informacije o okoliščinah nastanka požara.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: