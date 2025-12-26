  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSREDOVALA POLICIJA

Na parkirišču med moškima zavrelo po tem, ko je eden želel pijan voziti

Policisti so v sredo zvečer posredovali na parkirišču gostinskega lokala v Sežani, kjer sta se stepla moška. Kot je ugotovila policija, se je 27-letnik po popivanju v lokalu želel sam odpeljati z avtom, kar pa mu je poskušal preprečiti 46-letni Sežančan in prišlo je do pretepa.
Simbolična slika FOTO: Nano Banana
Simbolična slika FOTO: Nano Banana
STA, M. J.
 26. 12. 2025 | 15:27
 26. 12. 2025 | 16:36
2:06
A+A-

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so v sredo ob 21.55 policiste napotili do parkirišča pred enim od gostinskih lokalov v Sežani, od koder je klical moški in prijavil, da ga je njemu neznani moški udaril v predel obraza. Policisti so ugotovili, da je pred tem 27-letni prijavitelj pil alkoholne pijače v gostinskem lokalu. Ko je ob približno 21.50 pod močnim vplivom alkohola odšel k svojem vozilu in sedel vanj, da bi se odpeljal stran, je do njega pristopil 46-letni Sežančan in mu hotel preprečiti vožnjo, prijavitelja pa so pred tem tudi drugi prepričevali, naj ne vozi.

Ko je 46-letnik prišel k vozilu, je odprl vrata in 27-letnika pozval, naj gre iz vozila, in mu hotel preprečiti vožnjo. Slednjega je to razjezilo in je začel 46-letnika brcati kar iz vozila, nakar je izstopil in ga začel udarjati po zgornjem delu telesa in preklinjati. To je moškega, ki mu je želel preprečiti vožnjo, razjezilo in ga je z dlanjo udaril v obraz in ga pri tem lahko poškodoval, so dogajanje povzeli na policiji.

Posredovali prijatelji

Prijavitelj se je nato še hotel pretepati, vendar so mu to preprečili njegovi prijatelji. Policisti bodo zoper oba v nadaljevanju ustrezno ukrepali. Na kraju so policisti še ugotovili, da je bil 27-letnik pred tem v bližnjem gostinskem lokalu, kjer so mu postregli alkoholno pijačo, čeprav je bil vidno pod vplivom alkohola, kar je potrdilo več prič. Zaradi kršitev določil zakona o omejevanju porabe alkohola bodo zoper natakarico in najemnika gostinskega lokala uvedli hitri postopek.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

image_alt
Ljubljanski taksist sredi noči naletel na prizor, ob katerem zledeni kri v žilah! Kako bi reagirali vi?

image_alt
Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

 

Več iz teme

policijaalkoholpretepSežanaparkirišče
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: konec leta bo deloven, silvestrovo pa polno skušnjav (Suzy)

Na zadnji dan v letu Luna v biku kliče po užitkih – a z alkoholom previdno, da novo leto ne začne z mačkom.
26. 12. 2025 | 17:00
16:50
Novice  |  Nedeljske novice
NEGA ROŽ

Nekaterih vročina radiatorja ne moti

Obstajajo sobne rastline, ki kljub bližini grelnih teles lepo uspevajo na okenski polici.
26. 12. 2025 | 16:50
16:41
Novice  |  Nedeljske novice
TRADICIJA

Oživila je pozabljeno ljudsko umetnost

Anita Cvetek je na pobudo Društva jasličarjev Slovenije po vzoru tradicije obnovila pozabljene papirnate jaslice in jih oplemenitila z izvirnimi slovenskimi motivi.
Drago Perko26. 12. 2025 | 16:41
16:40
Šport  |  Športni trači
EVA UREVC

Slovenska dobitnica medalje na svetovnem prvenstvu nepričakovano končala kariero

Smučarska tekačica Eva Urevc se je tik pred koncem leta 2025 odločila, da bo končala kariero, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.
26. 12. 2025 | 16:40
16:20
Bulvar  |  Zanimivosti
NAPOVEDI ZA LETO 2026

Ali smo pripravljeni? Prerokbe kažejo na dogodek, ki bo spremenil Zemljo

Pomembno je poudariti, da nobena od teh navedenih napovedi ni znanstveno potrjena.
26. 12. 2025 | 16:20
15:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSREDOVALA POLICIJA

Na parkirišču med moškima zavrelo po tem, ko je eden želel pijan voziti

Policisti so v sredo zvečer posredovali na parkirišču gostinskega lokala v Sežani, kjer sta se stepla moška. Kot je ugotovila policija, se je 27-letnik po popivanju v lokalu želel sam odpeljati z avtom, kar pa mu je poskušal preprečiti 46-letni Sežančan in prišlo je do pretepa.
26. 12. 2025 | 15:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki