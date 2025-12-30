Na Partizanski cesti v Mariboru trčil v otroka, ki je z mamo šel čez cesto na prehodu za pešce

Mariborski operativno komunikacijski center je bil okrog 10.45, obveščen o prometni nesreči, do katere je prišlo na Partizanski cesti v Mariboru.

Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je 64-letni voznik z osebnim avtomobilom trčil v otroka, ki je skupaj z mamo prečkal vozišče na prehodu za pešce. Voznik je na kraju najprej ustavil, nato pa se z vozilom odpeljal naprej. Pri pregledu okolice so policisti vozilo in voznika izsledili. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki je pri pravilni uporabi pokazal 0.00 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Otrok hudo telesno poškodovan, vendar ni v smrtni nevarnosti

Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled kraja prometne nesreče. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je bila otroku nudena zdravniška oskrba, kjer je do sedaj ugotovljeno, da je otrok hudo telesno poškodovan, vendar ni v smrtni nevarnosti.

O prometni nesreči sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka. Zoper povzročitelja prometne nesreče bo po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Prav tako bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ob prometni nesreči.