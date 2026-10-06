Na Planini v Kranju 55-letnik z balkona streljal s pištolo

Kranjski policisti so v nedeljo, 4. oktobra 2026, okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja Planine v Kranju. Opozorili so na motečo uporabo pirotehničnih izdelkov in streljanje z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju. Na kraj dogodka je takoj odšlo več policijskih patrulj. Policisti so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo.

Policisti so kraj dogodka zavarovali in preprečili nadaljnje kršitve. Na podlagi pisne odredbe Okrajnega sodišča v Kranju so nato pri 55-letniku opravili hišno preiskavo. Zasegli so pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev.

Preiskava še poteka

Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) ter Zakona o orožju (ZOro-1). Gorenjski policisti bodo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu.

»Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce,« je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

Policija poziva k prijavi sumljivega ravnanja

Policija občanom svetuje, naj o vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v svoji soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih naj pokličejo interventno številko 113. »Prepričani smo, da lahko le s skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse,« je še sporočil Brajič.