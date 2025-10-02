Na počivališču iz tovornjaka ukradel 15 kartonov vina! A to ni bilo vse

Policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Celje, so imeli v sredo precej dela z nepridipravi, ki so se polastili tuje lastnine. Tako so obravnavali tatvino v Celju, kjer so zlikovci z delovišča ukradli hidravlični grabež, vreden okoli 20.000 evrov.

Prav nenavadna tatvina se je istega dne zgodila na avtocestnem počivališču Lopata. Tam je neznani storilec prerezal jeklenico na tovornem vozilu in ukradel 15 kartonov vina, iz rezervoarja vozila pa še 350 litrov nafte, je sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Tatvino okoli 400 litrov goriva iz rezervoarja tovornega vozila so policisti včeraj obravnavali tudi na Opekarniški ulici v Celju, na območju Gornjega Gradu pa so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je iz nje ukradel več nakita in tri ženske ure.