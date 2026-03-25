Na počivališču Lopata ustavili 26-letnika, sledilo je veliko presenečenje (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje so prejšnji teden na počivališču Lopata obravnavali voznika osebnega vozila znamke Porsche Cayenne srebrne barve, na katerem so bile nameščene švedske registrske tablice.

Ob podrobnejšem pregledu vozila, listin in identifikacijskih oznak so ugotovili več sumljivih okoliščin. Identifikacijske oznake na vozilu so bile vidno spremenjene, nadaljnje preverjanje v schengenskem informacijskem sistemu pa je pokazalo, da je bilo vozilo leta 2021 ukradeno na Danskem.

Policisti so 26-letnemu vozniku, državljanu Slovenije, dragoceni avtomobil zasegli.

Preiskava se s tem še ni končala. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje nadaljujejo zbiranje obvestil ter ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin kaznivega dejanja prikrivanja. Po končani preiskavi bodo 26-letnika kazensko ovadili.