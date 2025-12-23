Na počivališču ob hitri cesti v Šempasu odkrili vozilo, ukradeno v Italiji (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so pred nekaj dnevi na počivališču hitre ceste H4 v Šempasu odkrili v tujini ukradeno osebno vozilo. Policisti omenjene policijske postaje so 12. decembra letos v zgodnjih jutranjih urah imeli v postopku 36-letnega madžarskega voznika osebnega avtomobila znamke Toyota RAV 4 z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami, za katere obstaja sum, da so ponarejene.

36-letni Madžar izročil ponarejeno prometno dovoljenje

V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da je 36-letni voznik iz Madžarske policistom na vpogled izročil ponarejeno prometno dovoljenje. Hkrati je madžarski državljan osumljen, da je uporabljal in hranil osebni avtomobil znamke Toyota, za katerega je vedel, da je bil pridobljen s kaznivim dejanjem, po prvih ocenah vreden približno 40 tisoč evrov. V omenjenem primeru je šlo za vozilo s prirejenimi identifikacijskimi oznakami, medtem ko se je originalno vozilo nahajalo pri lastniku v sosednji Italiji.

FOTO: Pu Nova Gorica

Policisti so osebno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 36-letnega državljana Madžarske pa bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja dveh kaznivih dejanj, in sicer ponarejanja listin in suma kaznivega dejanja prikrivanja.