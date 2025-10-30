Na Podutiški cesti v Ljubljani trčil v kolesarja, ki se bori za življenje

Galerija
V sredo, 29. oktobra, okoli 14. ure, je na Podutiški cesti v Ljubljani voznik osebnega vozila nepravilno prehiteval in trčil v kolesarja, ki je padel po vozišču. Kolesar, ki ni nosil kolesarske čelade, se je huje telesno poškodoval.
Reševalci so ga odpeljali v UBKC Ljubljana, kjer je njegovo življenje ogroženo.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
