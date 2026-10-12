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OBČINA ŠENTJERNEJ

Na pokopališču kradli le mladoletnici?

Zoper polnoletni osumljenki je tožilstvo ovadbo zavrglo. V postopku le najstnici.
Svojci pokojnih so lahko le nemočno opazovali razdejanje. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Svojci pokojnih so lahko le nemočno opazovali razdejanje. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Kar jim ni prišlo prav, so pustili na tleh razbito.

Kar jim ni prišlo prav, so pustili na tleh razbito.

Ko se je razširil glas o uničenju, so na pokopališče prihajali svojci.

Ko se je razširil glas o uničenju, so na pokopališče prihajali svojci.

Svojci pokojnih so lahko le nemočno opazovali razdejanje. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda
Kar jim ni prišlo prav, so pustili na tleh razbito.
Ko se je razširil glas o uničenju, so na pokopališče prihajali svojci.
Tanja Jakše Gazvoda
 12. 10. 2026 | 16:05
4:19
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Še vedno poteka preiskava tatvin na treh pokopališčih v občini Šentjernej, ko so nepridipravi kradli in uničevali kar na 150 grobovih, medtem pa se, kot kaže, na sodišču razpleta skrunitev grobov na pokopališču Svetica v občini Metlika. Po pravni kvalifikaciji sicer ne gre za skrunitve grobov, pač pa le tatvine in poškodovanja tuje stvari. Kot kaže, bo zadeva kmalu zaključena, a ne tako, kot je sprva kazalo in kot pričakujejo oškodovanci ter javnost.

Nekega aprilskega dneva pred dobrima dvema letoma so pokopališče obiskali nepridipravi, ki so videli v bakrenih in bronastih dodatkih na grobovih priložnost za zaslužek.

Zgodilo se je aprila 2024 na majhnem in očem umaknjenem belokranjskem pokopališču, kjer so prostor zadnjega počitka dobili predvsem pokojniki iz vasi, ki ležijo v bližini pokopališča. Veliko najemnikov grobov živi zunaj občine, v drugih krajih po Sloveniji in na Hrvaškem. Kot so nam ob razdejanju pojasnili v Komunali Metlika, so v zadnjih štirih letih na Svetici pokopali osem pokojnikov.

Poškodovali 25 grobov

Nekega aprilskega dneva pred dobrima dvema letoma so pokopališče obiskali nepridipravi, ki so videli v bakrenih in bronastih dodatkih na grobovih priložnost za zaslužek. Poškodovanih je bilo 25 grobov, veliko za tako majhno pokopališče. Iz njih so pokradli bakrene in druge vaze, svečnike, svetilke, verige, potrgali celo črke s spomenikov.

Ko se je razširil glas o uničenju, so na pokopališče prihajali svojci.
Ko se je razširil glas o uničenju, so na pokopališče prihajali svojci.

Če so ob prvi informaciji policisti poročali o neznanih storilcih, pa so osumljenim kmalu stopili na prste. Sporočili so, da so prijeli štiri osumljence, pri njih so celo zasegli ukradeno. Šlo je za četverico Romov iz okolice Metlike, stare 57, 18, 16 in 15 let. Zasegli so tudi ukradene predmete s pokopališča. Kot smo izvedeli, so bili osumljenci iz dveh tamkajšnjih naselij, Dole in Bereča vas.

Ena mladoletna storilka mora v prevzgojni dom, zoper drugo je postopek še v teku.

Ko smo na sodišču poizvedovali, kako daleč je zadeva, smo dobili presenetljiv odgovor. »V zvezi z novinarskim vprašanjem smo ugotovili, da je Okrajno sodišče v Črnomlju opravilo posamezna preiskovalna dejanja v zvezi z očitki Jani Hudorovac in Roziki Brajdič nadaljevanega kaznivega dejanja tatvine po prvem odstavku 204. člena KZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 54. člena KZ-1 in drugim odstavkom 20. člena KZ-1 ter kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po prvem odstavku 220. v zvezi z drugim členom 20. člena KZ-1. Spis je bil nato 5. maja letos vrnjen Državnemu tožilstvu, ki je s sklepom z dne 19. junija 2026 kazensko ovadbo zavrglo, ker ni bil podan utemeljen sum, da sta osumljenki storili kaznivo dejanje,« je na naša poizvedovanja odgovorila Mateja Mihalič, predsednica Okrajnega sodišča v Črnomlju.

Kaznovani bosta mladoletnici

Ker nas je zanimalo, kaj je šlo narobe, da očitno za dejanje ne bo nihče odgovarjal, smo se za pojasnila obrnili še na Okrožno tožilstvo v Novem mestu. »V zadevi, v kateri poizvedujete, vas seznanjamo, da je bila kazenska ovadba zoper dve polnoletni osebi po opravljenih posameznih preiskovalnih dejanjih zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja tatvine po 1. odstavku 204. člena Kazenskega zakonika (KZ-I) v zvezi z 54. členom KZ-1 in drugim odstavkom 20. člena KZ-1 ter zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po prvem odstavku 220. člena KZ-1 s sklepom zavržena, saj ni bil podan utemeljen sum, da sta polnoletni osebi storili očitani jima kaznivi dejanji,« so pritrdili odgovoru črnomaljskega sodišča in dodali, da je bil eni mladoletni osumljenki po predlogu za izrek vzgojnega ukrepa zaradi izvršitve kaznivega dejanja tatvine po prvem odstavku 204. člena KZ-I v zvezi s prvim odstavkom 54. člena KZ-I in v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-I izrečen vzgojni ukrep oddaje v Prevzgojni dom Radeče. Zoper drugo mladoletno osumljenko je kazenski postopek še v teku. 

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