PU NOVO MESTO

Na pokopališču v Gornjem Kotu udaril tat in izginil v noč

Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.
FOTO: Udra Getty Images/istockphoto
FOTO: Udra Getty Images/istockphoto
S. U.
 5. 11. 2025 | 21:16
2:25
A+A-

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah posredovali v 95 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev.. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Vlomi in tatvine

V naselju Na Lazah v Metliki je med 1. 11. in 3. 11. nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 200 evrov škode.

Obveščeni smo bili o poškodbi svečomata na pokopališču Gornji Kot. Po prvih ugotovitvah je neznanec v noči na 3. 11. vlomil v svečomat in odtujil kovance. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Med 21. 10. in 3. 11. so v Mirni Peči neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in odtujili 16 pnevmatik za tovorna vozila. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 3.400 evrov škode.

2. 11. med 20.30 in 22. uro je v gostinskem lokalu v Črnomlju nekdo izkoristil odsotnost osebja in iz predalov točilnega pulta odtujil tobačne izdelke in denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Gornjih Orlah na območju Sevnice je 3. 11. med 6. in 11.30 neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Med 30. 10. in 3. 11. so na Otoški cesti v Novem mestu neznanci z delovišča odtujili udarno kladivo znamke Hurocava.

V noči na 4. 11. je na območju Velike Loke nekdo vlomil v prostore prodajalne in odtujil tobačne izdelke, nekaj steklenic z alkoholnimi pijačami in konzerve s hrano. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev vlomilca.

 

22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Problem rešen ...

O kontracepciji.
Aljana Fridauer Primožič5. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Velika lepota

Krog ni kratek, a le tako bodo najlepše dojeli, kaj sploh je Ljubljana.
Lovro Kastelic5. 11. 2025 | 22:25
22:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAJNOVEJŠE RAZISKAVE

Zdravilni globoki vdihi za obnavljanje prožnosti pljuč

Raziskovalci pravijo, da imajo pomembno vlogo pri obnavljanju prožnosti pljuč.
Aleksander Brudar5. 11. 2025 | 22:15
22:00
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je najbogatejši Britanec

Podjetje Hinduja Group ima približno 200.000 zaposlenih po vsem svetu.
5. 11. 2025 | 22:00
21:47
Šport  |  Športni trači
318.292 EVROV

Kapo dol! Janja Garnbret v dobrodelne namene zbrala ogromno vsoto

Za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij.
5. 11. 2025 | 21:47
21:16
