Na pokopališču v Gornjem Kotu udaril tat in izginil v noč

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah posredovali v 95 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev.. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Vlomi in tatvine

V naselju Na Lazah v Metliki je med 1. 11. in 3. 11. nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 200 evrov škode.

Obveščeni smo bili o poškodbi svečomata na pokopališču Gornji Kot. Po prvih ugotovitvah je neznanec v noči na 3. 11. vlomil v svečomat in odtujil kovance. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.



Med 21. 10. in 3. 11. so v Mirni Peči neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in odtujili 16 pnevmatik za tovorna vozila. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 3.400 evrov škode.



2. 11. med 20.30 in 22. uro je v gostinskem lokalu v Črnomlju nekdo izkoristil odsotnost osebja in iz predalov točilnega pulta odtujil tobačne izdelke in denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.



V Gornjih Orlah na območju Sevnice je 3. 11. med 6. in 11.30 neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.



Med 30. 10. in 3. 11. so na Otoški cesti v Novem mestu neznanci z delovišča odtujili udarno kladivo znamke Hurocava.



V noči na 4. 11. je na območju Velike Loke nekdo vlomil v prostore prodajalne in odtujil tobačne izdelke, nekaj steklenic z alkoholnimi pijačami in konzerve s hrano. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev vlomilca.