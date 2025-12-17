  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMET

Na pomembni ljubljanski vpadnici močno počilo! Trčili dve vozili, na terenu gasilci (FOTO)

Mokra cesta in bleščeče luči ne odpuščajo napak.
Na pomembni ljubljanski vpadnici močno počilo! Trčili dve vozili, na terenu gasilci FOTO: Bralka Jasna
Na pomembni ljubljanski vpadnici močno počilo! Trčili dve vozili, na terenu gasilci FOTO: Bralka Jasna
N. P.
 17. 12. 2025 | 20:21
 17. 12. 2025 | 20:28
1:22
A+A-

Na Šmartinski cesti v smeri proti centru je danes zvečer prišlo do prometne nesreče. Na dogajanje nas je opozorila bralka Jasna, ki poroča, da sta trčili dve vozili, na kraj pa so že prispeli gasilci. Promet je upočasnjen, vozniki naj bodo previdni in potrpežljivi.

Razmere na cesti so danes vse prej kot prijazne. Dež moči asfalt, luči vozil pa se odbijajo od mokre podlage in dežnih kapljic, zato se iz vseh smeri močno blešči. Vidljivost je slabša, zbranost pa ob vsem tem lahko hitro popusti – prav v takšnih razmerah se nesreče zgodijo najhitreje.

Ob tem si velja zapomniti: hitrost je treba prilagoditi razmeram, varnostna razdalja naj bo večja kot običajno, luči pa obvezno prižgane. Nenadnih manevrov in sunkovitih zaviranj se je treba izogibati. Pešci naj prečkajo cesto previdno, po možnosti na označenih prehodih, in poskrbijo, da so dobro vidni – temna oblačila v takšnem vremenu pomenijo dodatno tveganje.

Na Šmartinski cesti bodite torej še posebej pazljivi. Mokra cesta in bleščeče luči ne odpuščajo napak.

Več iz teme

prometcestevremenesrečaprometna nesrečavarnostzastojiŠmartinska cesta
ZADNJE NOVICE
20:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMET

Na pomembni ljubljanski vpadnici močno počilo! Trčili dve vozili, na terenu gasilci (FOTO)

Mokra cesta in bleščeče luči ne odpuščajo napak.
17. 12. 2025 | 20:21
19:52
Novice  |  Svet
AGRESIJA NA UKRAJINO

»Cilji bodo doseženi«: Putin znova grozi z vojaško silo, evropske voditelje označil za »prašičke«

Pravi, da je pripravljen ukrajinska ozemlja, ki jih razglaša za ruska, zavzeti tudi z vojaškimi sredstvi.
17. 12. 2025 | 19:52
19:43
Bulvar  |  Tuji trači
KONTROVERZNI REŽISER

Amazon plačal 40 milijonov za Melanio: glamur Bele hiše, Air Force One in politično ozadje

V kinematografih bo prvič predvajan 30. januarja prihodnje leto.
17. 12. 2025 | 19:43
19:13
Novice  |  Svet
LAŽJI PREMIKI VOJSKE

Ali bodo vojaki kmalu prečkali EU brez ustavljanja? Obeta se »vojaški schengen«

Vojna v Ukrajini je v ospredje postavila vojaško mobilnost in potrebo po olajšanju hitrega čezmejnega premika vojakov, opreme in sredstev po Evropi.
17. 12. 2025 | 19:13
19:02
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čas za iskreno komunikacijo, globoko zdravljenje odnosov in iskanje nove perspektive

Astrološka napoved za četrtek, 18. decembra 2025.
Delo UI17. 12. 2025 | 19:02
18:48
Bulvar  |  Tuji trači
ISKRENA IZPOVED

Po letih pekla nov šok za znano pevko: sin Gašper, alkoholik od 12. leta, napadel tuja delavca

Anđa Marić je bila nekoč poročena z znanim slovenskim fotografom Primožem Dolničarjem, ki pa je bil vse prej kot zgleden mož.
17. 12. 2025 | 18:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Bi radi nakupovali brez gneče?

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Manj priprave, več zabave: 3 ideje za tematsko zabavo, ki jo pripravite brez zapletov

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki