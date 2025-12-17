Na pomembni ljubljanski vpadnici močno počilo! Trčili dve vozili, na terenu gasilci (FOTO)

Na Šmartinski cesti v smeri proti centru je danes zvečer prišlo do prometne nesreče. Na dogajanje nas je opozorila bralka Jasna, ki poroča, da sta trčili dve vozili, na kraj pa so že prispeli gasilci. Promet je upočasnjen, vozniki naj bodo previdni in potrpežljivi.

Razmere na cesti so danes vse prej kot prijazne. Dež moči asfalt, luči vozil pa se odbijajo od mokre podlage in dežnih kapljic, zato se iz vseh smeri močno blešči. Vidljivost je slabša, zbranost pa ob vsem tem lahko hitro popusti – prav v takšnih razmerah se nesreče zgodijo najhitreje.

Ob tem si velja zapomniti: hitrost je treba prilagoditi razmeram, varnostna razdalja naj bo večja kot običajno, luči pa obvezno prižgane. Nenadnih manevrov in sunkovitih zaviranj se je treba izogibati. Pešci naj prečkajo cesto previdno, po možnosti na označenih prehodih, in poskrbijo, da so dobro vidni – temna oblačila v takšnem vremenu pomenijo dodatno tveganje.

Na Šmartinski cesti bodite torej še posebej pazljivi. Mokra cesta in bleščeče luči ne odpuščajo napak.