Na pomoč zadrogiranemu dijaku srednje lesarske šole v Mariboru?

Eden od dijakov Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor je v torek potreboval zdravniško pomoč, ker naj bi zaužil mamila. Šli smo po sledi informacije, ki jo je prvi objavil portal lokalec.si. S Policijske uprave (PU) Maribor so nam odgovorili, da so se policisti odzvali na klic v zvezi z mladoletno osebo, ki je potrebovala zdravniško pomoč.

»Trenutno še zbiramo obvestila in preverjamo okoliščine dogodka tudi v povezavi s sumom zaužitja prepovedanih drog oziroma sumom storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu,« je sporočila Anita Kovačič, predstavnica mariborske policijske uprave.

Na šoli imamo ničelno toleranco do tovrstnih dogodkov.

Ravnateljica šole Mateja Kišek Vovk je povedala, da so bili z dogodkom seznanjeni. Potrdila je tudi, da policija preverja okoliščine. »Bili smo obveščeni o uporabi oziroma posedovanju prepovedanih substanc s strani enega ali več dijakov. Z dogajanjem so nas seznanili starši dijaka, ki je zaužil prepovedane substance in je potreboval zdravniško pomoč. Z dogodkom smo seznanili policijo in starše domnevno vpletenih dijakov. Policisti so se oglasili na šoli in opravili razgovore z dijaki,« je pojasnila Kišek Vovkova.

Ravnateljica je še poudarila, da česa takega ne dopuščajo. »Na šoli imamo ničelno toleranco do tovrstnih dogodkov, zato bomo v okviru svojih pristojnosti sprejeli ustrezne ukrepe in ravnali v skladu z veljavnimi šolskimi pravili in predpisi. Naša prednostna naloga ostaja zagotavljanje varnega in spodbudnega šolskega okolja za vse dijake,« je še poudarila ravnateljica. »Policisti PP Maribor II bodo izvedli tudi dodatne preventivne aktivnosti na tem področju,« je zagotovila predstavnica mariborske policije.