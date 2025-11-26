Na Pomurski avtocesti vozilo v celoti zgorelo, kriva je napaka v motorju (FOTO)

Poleg v Biotermah Mala Nedelja so pomurski gasilci minuli ponedeljek morali posredovati na še dveh večjih požarih. Tako je ob 7.31 zagorelo v kurilnici v Puževcih v občini Puconci. Po tem, ko so gasilci požar pogasili, so policisti ugotovili, da je do požara prišlo verjetno na električni napeljavi kurilne naprave. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da je tuja krivda izključena. Nastalo pa je za okrog 15.000 evrov škode.

Zgodaj popoldan, ob 13,30 pa so gasilci bili obveščeni o požaru osebnega vozila na Pomurski avtocesti, in sicer na odstavnem pasu SOS pri izvozu Sveti Jurij ob Ščavnici, v Grabonošu. Ob prihodu gasilcev na kraj je bilo vozilo v celoti zajeto z ognjem. Požar, ki je vozilo povsem uničil, so skupaj pogasili gasilci PGD Murska Sobota in PGD Gornja Radgona, ob tem so poskrbeli tudi za čiščenje izteklih tekočin. »Ugotovljeno je bilo, da je zaradi napake na motorju vozilo v celoti pogorelo, nastalo pa je za okrog 4.000 evrov materialne škode. Voznica osebnega avtomobila in sopotnica v požaru nista utrpeli telesnih poškodb,« je sporočil Robert Kreft, vodja izmene OKC PU Murska Sobota.

FOTO: PGD MS

