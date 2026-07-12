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Na poti na Mlinarsko sedlo našli mrtvega moškega

Poleg policistov so v iskalni akciji sodelovali tudi gorski reševalci GRS Jezersko in ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika.
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
M. J.
 12. 7. 2026 | 15:54
 12. 7. 2026 | 15:55
1:38
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S Policijske uprave Kranj (PU Kranj) poročajo o tragičnem dogodku, v katerem je umrl pohodnik. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je bil operativno komunikacijski center Policijske uprave Kranj v soboto okoli 13.25 s Centra za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje obveščen, da avstrijski varnostni organi vodijo postopek o pogrešanju 56-letnega moškega, državljana Madžarske. Ta naj bi se po njihovih informacijah 9. julija 2026 odpravil z območja Jezerskega proti Češki koči in naprej proti Grintovcu. Stekla je iskalna akcija, v kateri so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci GRS Jezersko in ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bila tudi policistka gorske policijske enote, so zapisali na omenjeni policijski upravi. 

Kasneje so moškega našli. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka, na območju Frischaufovi poti na Mlinarsko sedlo, našla mrtvega 56-letnega pogrešanega pohodnika, ki je ob padcu v globino zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl,« so zapisali na PU Kranj.

Po njihovih informacijah okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Dodali so še, da je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v dolino. Policisti bodo o vseh ugotovitvah o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.   

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