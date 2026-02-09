  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Na predračunih zamenjal e-naslova in bančni račun, stranka nakazala kar 35.130 evrov

Vdor v sistem podjetja pri Portorožu.
FOTO: Dusanpetkovic Getty Images/istockphoto
FOTO: Dusanpetkovic Getty Images/istockphoto
S. U.
 9. 2. 2026 | 16:11
0:56
A+A-

Na Policijski postaji Koper se je v petek, 6. februarja 2026, ob 14.21 zglasil moški, sicer odgovorna oseba v enem iz podjetij iz okolice Portoroža, ki je prijavil vdrl v informacijski sistem podjetja. Policisti so ugotovili, da je neznanec neupravičeno vstopil ozirom vdrl v informacijski sistem podjetja ter tam neupravičeno prestregel podatke in dokumentacijo v zvezi določenega posla, kjer je predrugačil elektronska naslova in bančni račun na dveh predračunih, kamor je stranka v nadaljevanju nakazala sredstva za nakup blaga v višini  35.130 evrov. Sledi nadaljnje zbiranje obvestil in kazenska ovadba, sporočajo s PU Koper.

