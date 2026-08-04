Na prehodu v Domžalah zbil dva pešca in pobegnil, alkotest pokazal 0,65 mg/l

Na Rojski cesti v Domžalah se je v ponedeljek okoli 22. ure zgodila huda prometna nesreča. Voznik osebnega avtomobila je na prehodu za pešce odvzel prednost dvema pešcema in trčil vanju. Eden se je huje poškodoval, drugi pa lažje.

Reševalci so oba odpeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih policije njuno življenje ni ogroženo.

Voznik po trčenju ni ustavil, da bi poškodovanima pomagal ali jima posredoval svoje podatke, temveč je odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga pozneje z zbiranjem obvestil izsledili.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,65 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu odredili še strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.