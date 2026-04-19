Na prehodu za pešce zbil mlajšo peško in brez kančka vesti odpeljal

V petek, 17. aprila 2026, se je nekaj pred 21. uro na Cankarjevi cesti v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik kombiniranega vozila in mlajša peška.

»Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik kombiniranega vozila odvzel prednost na prehodu za pešce mlajši peški in trčil vanjo. Peška se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Voznik pa je po nesreči odpeljal s kraja, ne da bi peški nudil pomoč. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja zapustitev poškodovanca v prometni nesreči in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s PU Ljubljana.