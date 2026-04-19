Na prehodu za pešce zbil mlajšo peško in brez kančka vesti odpeljal

V petek, 17. aprila 2026, se je nekaj pred 21. uro na Cankarjevi cesti v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik kombiniranega vozila in mlajša peška.
»Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik kombiniranega vozila odvzel prednost na prehodu za pešce mlajši peški in trčil vanjo. Peška se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Voznik pa je po nesreči odpeljal s kraja, ne da bi peški nudil pomoč. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja zapustitev poškodovanca v prometni nesreči in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s PU Ljubljana.
V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1711 klicev, 503 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 112 nanašalo na kriminaliteto, 168 na javni red in mir, ter 165 na prometno varnost.
Pri prometni varnosti so obravnavali 45 prometnih nesreč z materialno škodo, 17 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in prometno nesrečo, v kateri je bil hudo telesno poškodovan voznik osebnega vozila. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli 7 vozil.