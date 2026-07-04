Na primorki danes počilo, drugi vozniki pa so se po nesreči takole izkazali (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča, da sta ob 12.57 na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko (občina Vrhnika) trčila motorno kolo in osebno vozilo, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Po nastanku prometne nesreče so se zelo dobro izkazali drugi vozniki, saj so ustvarili idealen reševalni pas, ki je reševalni ekipi omogočil, da hitro pride do poškodovane osebe. Reševalni pasovi so v prometnih nesrečah zelo pomembni in lahko odločijo, ali se bodo nesreče razpletle na najbolj tragičen možen način ali pa bodo osebe, ki so bile udeležene v njih, lahko še pravi čas rešili.

Zavod Reševalni pas je na družbenem omrežju Facebook poročal o omenjeni prometni nesreči. V svoji objavi je pohvalil voznike. »Zastoj zaradi trčenja, posredujejo vse intervencijske službe, ustvarili pa ste idealen reševalni pas,« so zapisali in zaploskali voznikom. Objavili so tudi sliko, ki dokazuje, da je bil reševalni pas res zelo lepo narejen in da se je lahko reševalno vozilo brez težav prebijalo naprej proti prizorišču prometne nesreče. Sliko si lahko pogledate na njihovi Facebook strani.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je glede prometne nesreče še zapisala, da so gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovane osebe.