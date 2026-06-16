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Na Primorskem četrta razstrelitev bankomata v mesecu dni, storilci so še na begu

Zadnja eksplozija je odjeknila včeraj ob 2.55 na Cesti borcev.
Poškodovana je tudi zgradba. FOTO: Moni Černe
Poškodovana je tudi zgradba. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 16. 6. 2026 | 13:10
1:48
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Na Primorskem so v dobrem mesecu štirikrat razstrelili bankomate, dvakrat pa so skušali vanje vlomiti. Zadnja eksplozija je odjeknila včeraj ob 2.55 na Cesti borcev, ko je prebivalce Bertokov predramil močan pok. Eksplozija je povzročila veliko gmotno škodo; poškodovala je objekt, v katerem med drugim delujeta trgovina in gostilna. Na slednji so uničena nekatera okenska stekla, v trgovini pa poškodovani zidovi, uničeni so predprostor z vsemi steklenimi površinami ter dvoje vhodnih vrat. Policija je postavila blokadne točke, bombni tehniki in kriminalisti pa iščejo sledi za storilci. Tem po naših neuradnih podatkih denarja ni uspelo odnesti.

Preiskovalci se soočajo z vprašanjem, ali gre za iste storilce, ki so 9. junija malo po drugi uri zjutraj razstrelili bankomat v bližnjih Dekanih. Tamkajšnji bankomat so napadli tudi jeseni. Storilci gotovine niso odnesli, prav tako kot ne tisti, ki so skušali nedavno vlomiti v bankomat v Pobegih.

Neznanci so imeli pred tem na muhi dva bencinska servisa; 1. junija nekaj minut čez drugo zjutraj je počilo na bencinski črpalki na Reški cesti v Postojni. Bankomat so razstrelili, bili pa so edini, ki so odnesli nekaj deset tisoč evrov. 20. maja ob 3.39 se je sprožil alarm na bankomatu na črpalki v Ilirski Bistrici. Naprava je bila uničena, denarja niso odnesli.

V Podgradu so nepridipravi 10. maja skozi režo bankomata neuspešno poskušali priti do kablov naprave. 

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